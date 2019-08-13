Mehmet Ekici'den Ribery itirafı! "Neden olmasın"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mehmet Ekici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekici, Fenerbahçe'nin geçen sezonki durumundan bu seneki hedeflerine, Ersun Yanal'dan Eljif Elmas transferine kadar birçok konuda yorumda bulundu. Fenerbahçe'de her maç baskı hissettiğini belirten Ekici, Ribery transferi ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





