Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Gazişehir maçına hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper, sol bek ve orta saha transferleri için uğraşan sarı-lacivertlilerin, dünya yıldızı isme yaptığı teklif ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





