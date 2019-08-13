13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Gazişehir maçına hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper, sol bek ve orta saha transferleri için uğraşan sarı-lacivertlilerin, dünya yıldızı isme yaptığı teklif ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 15:44
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Sarı-Lacivertliler iki hafta içinde stoper, sol bek ve orta saha transferlerini bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Kanarya'da bu bölgeler için hedefler de belirlendi...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Sportif direktör Comolli, Kjaer, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çalışıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir golcü transferi yapılması da gündemde.

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