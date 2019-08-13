13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! İşte yapılan teklif
Bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Gazişehir maçına hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper, sol bek ve orta saha transferleri için uğraşan sarı-lacivertlilerin, dünya yıldızı isme yaptığı teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 15:44
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