04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım tatilde de çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcunun son hali ise oldukça konuşuldu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 15:25
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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Milli futbolcu tatilde de çalışmalarını aksatmazken, bu görüntüleri eski futbolcu Mustafa Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Mustafa Doğan, "Yaz tatilini bile özel çalışmayla geçiren Hasan Ali, geçtiğimiz sezonki istikrarını bu sene de sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe ve A Milli takımın vazgeçilmezi olmaya devam." notuyla bu görüntüleri paylaştı.

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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar

Hasan Ali cevap olarak, "Başarı asla tesadüf değildir." yazdı.

İşte başarılı sol bekin o görüntüleri;

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Fenerbahçeli Hasan Ali'yi görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraflar
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