27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe transferde harekete geçti. Transferde önceliği hücum hattına veren ve Max Kruse ile Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertlilerden flaş Bafetimbi Gomis hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcuyla İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 22:03
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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü.

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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...

İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı.

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