27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe transferde harekete geçti. Transferde önceliği hücum hattına veren ve Max Kruse ile Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertlilerden flaş Bafetimbi Gomis hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcuyla İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 22:03
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