Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Bu sezon özellikle stoper hattında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle birçok maçta puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli takıma 20 yaşındaki genç stoper önerildi. İşte detaylar...