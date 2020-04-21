21 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Bu sezon özellikle stoper hattında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle birçok maçta puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli takıma 20 yaşındaki genç stoper önerildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:53
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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Bu sezon savunmada yapılan bireysel hatalardan basit goller yiyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Adil Rami, Falette ve Zanka'dan beklediği performansı bulamayan Fenerbahçe'de orijinal mevkisi orta saha olan Jailson stoperde forma giymişti.

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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda savunmaya takviye yapmak isterken, sürpriz bir öneri geldi.

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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

Fenerbahçe'ye Rogon menajerlik şirketinden yeni öneri geldi. Ali Koç döneminde Rogon'dan Gustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan sarı-lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic teklif edildi.

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Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Genç stoper...

TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK
Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni teknik direktöre bırakıldı.

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