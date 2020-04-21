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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! "O gerçekten..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Özellikle İtalya'dan birçok talibi olan Kosovalı golcüyü Premier Lig ekiplerinden Tottenham da istiyor. İngiliz temsilcisinin taraftarları, 25 yaşındaki golcünün olası transferini yorumladı. İşte o tepkiler...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:47
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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! O gerçekten...


Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine giren Vedat Muriqi, Tottenham'ın gözdesi oldu.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! O gerçekten...

İtalyan ekibi Lazio'nun ardından, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı İngiltere Premier Lig devi de Kosovalı golcü için devreye girdi.


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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! O gerçekten...

İngiliz kulübünün Vedat Muriqi için bonservisi olarak 25 milyon euro düşündüğü kaydedilirken, taraftarlar da transfere büyük ölçüde sıcak baktı.

İşte o yorumlar...

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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! O gerçekten...

''Harika bir imza olurdu''

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Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! O gerçekten...
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