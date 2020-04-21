Fenerbahçeli Vedat Muriç'e flaş sözler! "O gerçekten..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Özellikle İtalya'dan birçok talibi olan Kosovalı golcüyü Premier Lig ekiplerinden Tottenham da istiyor. İngiliz temsilcisinin taraftarları, 25 yaşındaki golcünün olası transferini yorumladı. İşte o tepkiler...