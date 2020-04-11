Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon planlanması netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen sarı lacivertli ekibe, UEFA'dan müjdeli haber gelebilir! İşte detaylar...