11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon planlanması netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen sarı lacivertli ekibe, UEFA'dan müjdeli haber gelebilir! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 16:07
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

Sezona Ersun Yanal - Comolli ikilisiyle başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı lig maratonunda devamlılık sağlayamamış ve aldığı kötü sonuçlarla üst sıralardan inmeye başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

İlk yarının sona ermesinin ardından teknik ekipte yaşanan sorunlar ortaya çıkmış ve son olarak Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Kanarya, artık 2020-21 sezonunun planını masaya yatırmış ve gelecek - gidecek isimleri belirlemeye başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

İlk etapta teknik heyeti ve yardımcılarını belirtleyen sarı lacivertli kurmaylar, Türkiye'den ve dünyadan bir çok ünlü isimle temasa geçmişti.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...

Bunun akabinde futbol yapılandırmasında öze dönüş projesi uygulamak isteyen Fenerbahçe, daha önce çubukluyu başarıyla terleten Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Alex de Souza gibi isimlere kulübün içerisinde yer vererek istenilen ruhu yeniden ortaya çıkartmak istiyordu.

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