11 Nisan 2020, Cumartesi

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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, henüz yeni teknik direktörünü bulabilmiş değil. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu için bir formül üretildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:52
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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yerli-yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için adı geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.

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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Milan'da Paolo Maldini, Benfica'da Rui Costa, Ajax'ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye'deki temsilcisi olacak.

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Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak. Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.

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