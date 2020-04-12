12 Nisan 2020, Pazar

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.. Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 20:14
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor..

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

BLANC DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc... Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adaylarından biri olan Blanc için Türkiye'yi istemediği de iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu imzaya gelecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarının yanında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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