29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Transferde ilk bombasını patlatan ve Max Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Eljif Elmas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı yıldız ile ilgili Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özsoy'un açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 09:29
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Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Transferde gaza basan sarı-laciverliler Max Kruse'yi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

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Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Sarı-lacivertliler, Slovak stoper Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerde ortak noktada buluşamamıştı.

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Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!

Skrtel'in Rangers ile görüşmelere başlamasının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişti.

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