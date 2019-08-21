Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 5 ismi birden takıma kazandırmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





