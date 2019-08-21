21 Ağustos 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim
Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 5 ismi birden takıma kazandırmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:37
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"