21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 5 ismi birden takıma kazandırmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:37
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Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Fenerbahçe'de 5-0'lık Gazişehir zaferi, yönetimin de havasını bir anda değiştirdi.

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Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Transfer için Roma'da üs kuran Başkan Ali Koç, Gazişehir galibiyeti sonrasında adeta gaza geldi.

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Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Başkan Koç, şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğü takımının eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Ali Koç, maç sonunda farklı zafer için teşekkür ettiği Ersun Yanal'a eksik bölgelere yapılacak transferler için söz verdi.

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Fenerbahçe'de yıldız yağmuru başlıyor! Tam 5 isim

Sol bek, stoper, ön libero, forvet için dört koldan harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği, stoper ve sol bek transferine vereceği öğrenildi.

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