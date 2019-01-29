Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 20:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





