29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 20:58
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Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Sezonun ikinci yarısına 2 maçta aldığı 4 puanla başlayan Fenerbahçe, bir yandan da takımı güçlendirmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Devre arasında Sadık ve Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Sadık'ın performansı camiayı memnun etti.

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Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

İlk kez Yeni Malatyaspor maçında süre alan Moses da kısa sürede yaptıklarıyla taraftarı heyecanlandırdı.

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Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Başkan Ali Koç'un maç sonunda yaptığı 'perşembe gününe kadar 3-4 ya da 1-2 transfer yapacağız' açıklamasından sonra gözler yeniden transfere çevrilmişti.

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