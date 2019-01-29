Fenerbahçede Tolgay Arslan bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişata Yeni Malatyaspor galibiyeti ile dur diyen Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer döneminin son günlerinde yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde Tolgay Arslan'ı kadrosuna katabilmek için Beşiktaş ile anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor. Senad Ok'un Tolgay Arslan transferi ile alakalı yaptığı açıklama ise şu şekilde;