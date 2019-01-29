Fenerbahçede Tolgay Arslan bombası!

29 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan bombası!
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde de hız kesmiyor. Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan transferi için son ana kadar Beşiktaş ile anlaşma zemini yokladığı gelen bilgiler arasında.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 18:51
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