03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini Barcelona'lı yıldızla dolduracak. Katalan ekibinden Fenerbahçe'ye bu transferde müjdeli haber geldi...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 14:57
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor.

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