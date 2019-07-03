03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...
Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini Barcelona'lı yıldızla dolduracak. Katalan ekibinden Fenerbahçe'ye bu transferde müjdeli haber geldi...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 14:57
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