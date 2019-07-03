Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini Barcelona'lı yıldızla dolduracak. Katalan ekibinden Fenerbahçe'ye bu transferde müjdeli haber geldi...