03 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini duyuran sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 10:46
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

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