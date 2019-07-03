03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte alacağı ücret
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini duyuran sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 10:46
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