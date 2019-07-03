Fenerbahçe'den UEFA ve transfer açıklaması!

Bu noktada destekleri, güvenleri, eleştiri ve önerileri ile genel kurulumuza katılarak fikirlerini sunan üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir şeyi dergimiz vasıtasıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum: Her bir kongre üyemiz kulübümüz adına sorumluluk hissetmeli.



