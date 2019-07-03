03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den UEFA ve transfer açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'ne birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Koç, transferden UEFA kararına, Fener Ol'dan Fenerbahçeliler Günü'ne dair birçok konuda özel açıklamalarda bulundu...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 15:36
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