05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Bu sezon özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezona kitlendi. Verilen arada önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek. Bu yapılanmada transfer başarısı olarak kadroya dahil edilen genç bir isim ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 13:37
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Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer girişimleri tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Özellikle ligin 4 büyük kulüpleri temalarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya katılan bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Fenerbahçe'nin İran ekibi Esteghlal'den kadrosuna kattığı büyük umutlarla kattığı Allahyar beklentileri karşılayamamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Bunun üzerine gelişimini sağlaması için İstanbulspor'a kiralanan 2001 doğumlu genç oyuncu, burada da vasat bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

İstanbulspor formasıyla çıktığı 12 maçta 568 dakika sahada kalan Allahyar, yalnızca 1 gol kaydedebildi.

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