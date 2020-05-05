Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...

Bu sezon özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezona kitlendi. Verilen arada önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek. Bu yapılanmada transfer başarısı olarak kadroya dahil edilen genç bir isim ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...