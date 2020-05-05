05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerini noktalayıp sportif direktör olması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, futbola başladığı kulübünü unutmadı ve büyük bir vefa gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:25
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Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alan Yenidoğan Güneşspor aynı zamanda milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu'nun da halen başkan yardımcılığını yaptığı kulüp... Bina hem kulübe hem de içinde bulunan çok amaçlı salonda mahalle halkına hizmet verecek.

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Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

İNŞAATLA BABASI İLGİLENDİ
Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun akrabası da olan Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı Cengizhan Bahçekapılı, geçmiş yıllarda binanın olduğu yerde daha önce prefabrik, mütevazı bir lokalleri olduğunu belirterek, "Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurarak burasının 30 yıllık tahsisini aldık. Emre Belözoğlu sağ olsun binamızın yapım masraflarının büyük bölümünü karşıladı. Babası Mehmet Bey de inşaat aşamasıyla yakından ilgilendi. Yönetimimiz de büyük çaba sarf etti ve inşaat tamamlandı. Şu anda binayı kısmen kullanmaya başladık. Planımız liglerin bitmesinin ardından resmi açılış yapmaktı. Ancak açılışımızı korona salgınının geçmesinden sonraki bir zaman dilimine erteledik" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

Futbola adım attığı kulüp
Emre Belözoğlu'nun Güneşspor'a yaptırdığı bina, birçok amatör kulüpte bulunmayan özelliklere sahip...

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Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

Binanın bodrum katı sporcuların kondisyon ve aletli jimnastik çalışmaları için ayrılmış durumda.

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Emre Belözoğlu'ndan büyük vefa! İlk kulübünü unutmadı

Giriş katında kulübün bilgi ofisiyle birlikte Gökalp Mahallesi Muhtarlığı yer almakta (Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul aynı zamanda Güneşspor'un ikinci başkanı). İkinci katta kulüp üyelerine yönelik modern bir lokal mevcut.

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