18 Şubat 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Fenerbahçe'ye, geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçı öncesi sakatlanan Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:14
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, 6 gün içinde takıma döndü.

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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Sakatlığını atlatan Tolgay'ın, sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.

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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Tecrübeli futbolcunun, Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber
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