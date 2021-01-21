21 Ocak 2021, Perşembe

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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

Sezon başından bu yana savunma hattında istikrar sağlayamayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lemos'u gözden çıkaran sarı lacivertlilerde o isme de teklif geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 10:14
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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

Sezonun başından bu yana savunma bölgesinde istikrar sağlayamayan Fenerbahçe, devre arasında stoper transferlerine yoğunlaştı.

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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

Sarı lacivertliler savunma hattını Attila Szalai ile güçlendirmesine rağmen yıldız bir stoper daha almanın hazırlıklarını yapıyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

Kanarya yapacağı transferleri düşünürken yıldız isme talip çıktı.

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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takımdan ayrılıyor...

TISSERAND YOLCU

Sabah'ın haberine göre; Uruguaylı Lemos'u kiralayacak olan sarı-lacivertliler, Tisserand konusunda da bir sürpriz yapabilir.

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