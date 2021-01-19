19 Ocak 2021, Salı

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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Hiç yüzün kızarmıyor mu?"

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Sarı-lacivertli takım rakibini 3-1 yendi ve zirveye yeniden ortak oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirirken Fenerbahçe'nin yıldız ismine ise eleştiri vardı. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:32
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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! Hiç yüzün kızarmıyor mu?

REHA KAPSAL: SONUÇ ODAKLI

Fenerbahçe oyuna hücumda çizgilerde iki tane santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam ile başladı. Böylece hücum hattında üç tane santrfor profilinde oyuncu ile mücadele etti. Eğer bu tercihle oyun başlangıcınız oluyorsa burada iki çizgi oyuncusu Nazım ve Novak'ın o koridoru daha fazla kullanması ve içeri daha fazla top taşıyıp orta yapması gerekiyor.

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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! Hiç yüzün kızarm��yor mu?

Bunu zaman zaman doğru bir şekilde uyguladılar. Zaman zaman da Nazım ve Novak gerektiği kadar doğru yerde durmadı. Öne ve çizgilere gidip rakip ceza sahasına yakın oynayabilir, rakip Ankaragücü geriye yaslandığında daha farklı organizasyonlara imza atabilirlerdi.

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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! Hiç yüzün kızarmıyor mu?

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında çok basit pas hataları yaptı. Bu bir an önce golü bulma telaşından olduğu gibi topun önündeki
oyuncuların pasları kesmelerinden de kaynaklandı. Özellikle topa ritim verildiğinde Pelkas'ın biraz daha fazla gezmesi gerekir.

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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! Hiç yüzün kızarmıyor mu?

Top hangi koridorda, hangi oyuncudaysa topun önündeki kişi olarak arkadaşlarına pas koridoru oluşturmalı... Pelkas gibi bir yetenekli oyuncu ile Fenerbahçe rakip kaleye daha çok dikine gidebilir ve daha üretken hale gelebilir.

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Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! Hiç yüzün kızarmıyor mu?

Tabii Fenerbahçe'de Mesut Özil geldikten sonra, takımdaki bu organizasyon seviyesinin çok daha kaliteli bir hale geleceği gün gibi aşikar. Sakatlıktan döndükten sonra formunu bulan Nazım Sangare, her geçen gün performansını üzerine koyarak gelişim göstermeye devam ediyor.

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