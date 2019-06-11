11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef 2014 ruhunu takıma geri kazandırmak. 2013/2014 sezonunun nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kanarya'da o dönem de takımın başında bulunan Yanal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk ruhunu kazandıracak 3 ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 11.06.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 11:07
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