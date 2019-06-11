11 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef 2014 ruhunu takıma geri kazandırmak. 2013/2014 sezonunun nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kanarya'da o dönem de takımın başında bulunan Yanal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk ruhunu kazandıracak 3 ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 11:07
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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Fenerbahçe, 5 yıllık kupa hasretiyle yeni sezona gidiyor.

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olan sarı-lacivertliler, hem hasreti bitirmek hem de 4. yıldıza kavuşmak istiyor.

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Fenerbahçe'ye yeniden geri dönen Yanal, sıkıntılı geçen sezonu bitirip, sıfırdan başlamak istiyor.

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

2013-14 sezonunda da UEFA'dan gelen men cezası nedeniyle çalkantılı bir dönem geçiren Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli teknik adam, buna karşı başarıyı yakalayıp, nisan ayı bitmeden zirveyi garantilemişti.

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Milliyet'in haberine göre, şimdi de benzer bir ruhla yola koyulmak isteyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, benzer metotları ve zirve planlarını ayarlıyor.

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