Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef 2014 ruhunu takıma geri kazandırmak. 2013/2014 sezonunun nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kanarya'da o dönem de takımın başında bulunan Yanal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk ruhunu kazandıracak 3 ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





