21 Şubat 2019, Perşembe

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 00:37
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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit rövanşa çıkacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk raundu İslam Slimani'nin golüyle kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak UEFA'da adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Kanarya uluslararası alanda 230. kez boy gösterecek. Geride kalan 229 maçta 84 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi yaşandı.

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