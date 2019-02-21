21 Şubat 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.
Giriş Tarihi: 21.02.2019 00:37
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı