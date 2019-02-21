Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.