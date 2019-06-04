04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı Sarı-Kanarya, Vedat Muriç transferinden istediği sonucu alamazken, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin yıldız isme yaptığı teklif...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 11:50
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Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Ersun Yanal önceliği forvet transferine verdi.

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Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon golcülerinden faydalanamayan Fenerbahçe, lig biter bitmez Soldado ve Slimani ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Bu oyuncuların yerlerini daha kaliteli isimlerle doldurmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde iki isim var.

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Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

İlki Ç.Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'ti...

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