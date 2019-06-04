Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı Sarı-Kanarya, Vedat Muriç transferinden istediği sonucu alamazken, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin yıldız isme yaptığı teklif...