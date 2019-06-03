03 Haziran 2019, Pazartesi
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Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Slovak yıldızın Fenerbahçe ile görüşmesinden detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 23:57
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