03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Skrtel'den flaş transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Slovak yıldızın Fenerbahçe ile görüşmesinden detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 23:57
  • 1
  • 15
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Skrtel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
  • 2
  • 15
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan takımdaki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye hazırlanıyor.
  • 3
  • 15
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Savunma bölgesinde Roman Neustadter ile yollarını ayırmaya karar veren Fenerbahçe'de Skrtel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu.
  • 4
  • 15
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Ersun Yanal'ın takımda tutulması için rapor verdiği Martin Skrtel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
  • 5
  • 15
Skrtel'den flaş transfer açıklaması!
Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli takımla olan transfer görüşmelerini açıkladı.
İşte Skrtel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör