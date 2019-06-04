04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, sarı-lacivertlilerin transferdeki patronu sportif direktör Damien Comolli, Fransa'nın RMC Sport kanalına Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcuları değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 12:02
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Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

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Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

Geride bıraktığımız sezonu taraftarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor.

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Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

Takımda birçok isimle yollarını ayıran ve kadrosunu tamamen değiştirecek olan Fenerbahçe, transferde ismi tartışılmayacak isimlere yöneldi.

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Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

İsmi Fenerbahçe ile anılan isimlerle ilgili birinci ağızdan açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ülkesinde Rmc Sport kanalında bir programa katıldı.

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