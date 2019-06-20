Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sene aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedeflediği önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 20:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





