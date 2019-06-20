20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Soldado ve Slimani ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, takıma en az 2 golcü kazandırmak için kolları sıvamıştı. Sarı-lacivertlilerden flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 22:17
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Geçtiğiimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliilerde gözler transfere çevrilmişti.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Fenerbahçeli kurmaylar, transferin ana gündem maddesi olan santrfor bölgesinde bomba bir ismi gündemine aldı.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Slimani'nin kiralık sözleşmesi sona erince kulübü Leicester City'e geri döndü.
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