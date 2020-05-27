Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. İlk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 5 ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 23:19 ABONE OL