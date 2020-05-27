27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. İlk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 5 ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 23:19
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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Sezona yepyeni bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hızlı bir girişin ardından inişli çıkışlı performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaştı.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona cirüsü (Covid-19) salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Kanarya, geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi iç ve dış transferde büyük değişiklikler yapacak.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcular Falette (kiralık), Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Tolga Ciğerci ile yollarını ayıracak. Sözleşmesi biten bir diğer isim Mehmet Ekici'ye ise yeni sözleşme önerileceği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

Yönetim ayrıca transfere kaynak yaratmak adına Muriqi, Zajc ve Jailson'u da transfer listesine koyarken, kadroda düşünülmeyen diğer isimler Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Allahyar da takımdan gönderilecek.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Tam 5 isim...

İç transfer planlamasını bu şekilde oluşturan sarı-lacivertliler, dış transferde de gaza bastı.

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