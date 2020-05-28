28 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! "Karar..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performanslar Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Kosovalı golcü transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:19
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! Karar...

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! Karar...

Avrupa'nın birçok takımını peşine takan 26 yaşındaki santrfor transferin gözdesi konumuna geldi.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! Karar...

Serie A ekibi Lazio, Premier League ekibi Tottenham ve Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion'un ardından Vedat Muriqi'nin son talibinin Fransa Ligi'nin flaş takımı Rennes olduğu belirtilmişti.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! Karar...

Ajansspor'un derlediği habere göre, bir Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

İşte Muriqi'nin açıklamaları...

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi için konuştu! Karar...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geri dönüşü ile ilgili soru üzerine Muriqi, "İki kez ligin 12 Haziran'da başlayacağına dair karar aldılar.

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