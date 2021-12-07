Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! Vitor Pereira'dan onay çıktı

Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler devre arası takıma katılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Çin Ligi'ni yakından bilen Vitor Pereira'nın da raporunu alarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)