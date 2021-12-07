17 Aralık 2021, Cuma

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Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! Vitor Pereira'dan onay çıktı

Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler devre arası takıma katılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Çin Ligi'ni yakından bilen Vitor Pereira'nın da raporunu alarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:14
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Fenerbahçe’ye sambacı orta saha! Vitor Pereira’dan onay çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de, lider Trabzonspor ile farkı 9'a indirme fırsatını değerlendirelemedi.

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Fenerbahçe’ye sambacı orta saha! Vitor Pereira’dan onay çıktı

Kış transfer dönemine az bir zaman kala transfer listesini belirleyen sarı lacivertliler, takıma direkt katkı sağlayacak futbolcuları transfer ederek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’ye sambacı orta saha! Vitor Pereira’dan onay çıktı

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu ve izleme komitesinin önermiş olduğu futbolcularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç ve yönetimi, adımlarını dikkatli atmak istiyor.

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Fenerbahçe’ye sambacı orta saha! Vitor Pereira’dan onay çıktı

Ligin ikinci yarısında minimum hata yapmak isteyen Kanarya, üst üste galibiyetler alarak ipi göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe’ye sambacı orta saha! Vitor Pereira’dan onay çıktı

Fenerbahçe, takıma kalite katacak ve bir üst seviyeye çıkacak isimleri kadrosuna katmak isterken, Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.

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