17 Aralık 2021, Cuma
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Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! Vitor Pereira'dan onay çıktı
Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler devre arası takıma katılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Çin Ligi'ni yakından bilen Vitor Pereira'nın da raporunu alarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)
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