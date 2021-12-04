FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 8 haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler bu haftadan sonra büyük düşüş yaşarken, zirveden de 12 puan uzaklaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. sırayı garantileyen Kanarya, son maçlar öncesi yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeyi garantiledi. Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Kanarya, 3 mevkiye 3 transfer yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli takım transferlere kaynağı ise sürpriz bir şekilde oluşturacak. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:09 ABONE OL