04 Aralık 2021, Cumartesi

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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 8 haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler bu haftadan sonra büyük düşüş yaşarken, zirveden de 12 puan uzaklaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. sırayı garantileyen Kanarya, son maçlar öncesi yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeyi garantiledi. Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Kanarya, 3 mevkiye 3 transfer yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli takım transferlere kaynağı ise sürpriz bir şekilde oluşturacak. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takımda düşünmediği birçok isimle yollarını ayırmayı başarırken; kadrosunu da önemli ölçüde güçlendirdi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer aldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Kanarya, son maçlar öncesinde Frankfurt ve Olympiakos'un arkasında 3. sırada grubu bitirmeyi garantiledi ve Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek F.Bahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak çıkış yakalamak ve farkın açılmasını önlemek istiyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer! Kaynak böyle oluşturulacak

Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala transferde ise gaza bastı.

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