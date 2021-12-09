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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Barça'lı yıldız...

Süper Lig'de 15 hafta itibariyle lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde, Mergim Berisha'dan istenilen verim alınamazken, Teknik Direktör Vitor Pereira forvet bölgesine takviye istedi. Bunun üzerine yönetim, Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:07
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Barça’lı yıldız...

Süper Lig'de 27 puanla 3. sırada yer alan ve Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayı için flaş bir yıldızla ilgileniyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Barça’lı yıldız...

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kış transfer döneminde forvet takviyesi yapacak olan Kanarya, adaylarını belirledi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Barça’lı yıldız...

Kadrosunda; Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia gibi isimler bulunan Fenerbahçe'de, net bir golcü eksikliği hissedildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Barça’lı yıldız...

İzleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği futbolcuları değerlendimeye alan sarı lacivertlilerin gündemine Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcu girdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Barça’lı yıldız...

F.BAHÇE'DEN LUUK DE JONG BOMBASI!

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Luuk De Jong'u kadrosuna katmak istiyor.

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