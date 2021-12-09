09 Aralık 2021, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Barça'lı yıldız...
Süper Lig'de 15 hafta itibariyle lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde, Mergim Berisha'dan istenilen verim alınamazken, Teknik Direktör Vitor Pereira forvet bölgesine takviye istedi. Bunun üzerine yönetim, Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi