06 Ocak 2022, Perşembe

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Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği başladı. Ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya, Brezilyalı yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:42
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Fenerbahçe’ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.

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Fenerbahçe’ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

Başkan Ali Koç ve idareciler bir yandan teknik direktör arayışlarına devam ederken bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

Ligin ikinci yarısında minimum hata yapmak isteyen sarı lacivertli takım, üst üste galibiyetler alarak ipi göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe’ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

Fenerbahçe, takıma kalite katacak ve bir üst seviyeye çıkacak isimleri kadrosuna katmak isterken, Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.

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Fenerbahçe’ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor

F.BAHÇE'DEN OSCAR BOMBASI!

Fenerbahçe, Çin Ligi'nde Shanghai Port'ta forma giyen Oscar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Çin ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

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