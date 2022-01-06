06 Ocak 2022, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği başladı. Ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya, Brezilyalı yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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