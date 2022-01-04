04 Ocak 2022, Salı

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski yıld��zı geri dönüyor

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alamayan sarı lacivertlilerde, hedef ocak ayı olarak belirlendi. Transfer operasyonunu gizlilikle yürüten Kanarya'nın gündemine eski yıldızı geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:13
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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor

Ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarısız sonuçlar alan sarı lacivertliler, ocak ayı transfer dönemine yoğunlaştı.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor

Teknik Direktör Vitor Pereira ile Beşiktaş derbisinden sonra yollarını ayıran Ali Koç ve yönetimi, gözünü transfere çevirdi.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor

Takıma yapılacak nokta atışı transferlerle zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen Kanarya'nın gündemine eski yıldızı geldi.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor

Henüz bir teknik direktör ile anlaşmayan Başkan Ali Koç'un, transfer operasyonunu yöneticiler ve izleme komitesiyle birlikte ortak olarak yürüttüğü ifade edildi.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor

Orta saha ve savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 'joker' olarak nitelendirilen o isim için harekete geçti.

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