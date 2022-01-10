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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da o isme Süper Lig'de 5 takım talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde bir yandan takım ayrılacak isimler de gündemde. Kanarya'da bazı oyuncuların talipleri artarken, son olarak kadroda düşünülmeyen o ismin peşinde Süper Lig'de 5 takım düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 14:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da o isme Süper Lig’de 5 takım talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da gündemde. Ara transferde ciddi takviyeler yapmak isteyen Kanarya'da, kadroda düşünülmeyen Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da o isme Süper Lig’de 5 takım talip oldu!

Sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Süper Lig'de ara transferin de gözdesi konumunda. Ligden birçok takımın 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da o isme Süper Lig’de 5 takım talip oldu!

Sarı-lacivertli futbolcuya başta Göztepe olmak üzere Alanyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'in ilgisinin olduğu ifade edildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da o isme Süper Lig’de 5 takım talip oldu!

Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vereceği öğrenildi. Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da o isme Süper Lig’de 5 takım talip oldu!
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