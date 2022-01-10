FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da o isme Süper Lig'de 5 takım talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertlilerde bir yandan takım ayrılacak isimler de gündemde. Kanarya'da bazı oyuncuların talipleri artarken, son olarak kadroda düşünülmeyen o ismin peşinde Süper Lig'de 5 takım düştü. İşte detaylar...