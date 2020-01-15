15 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fransız stoper Adil Rami ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyememesi nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği tecrübeli oyuncunun ocak ayında ülkesine döneceği konuşuluyordu. Rami'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli oyuncunun menajeri, Rami'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 20:15
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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam Fenerbahçe'de takımdaki mevcut futbolcuların son durumları merak ediliyordu. Miha Zajc için İtalyan ekibi Brescia'nın ilgisi devam ederken Adil Rami'nin takımdaki geleceği hakkında somut gelişmeler yaşanmaya başladı.
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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Yaz transfer sezonunda takıma katılan ve gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Adil Rami'nin takımdan ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Süper Lig'de yalnızca MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında forma giyen Fransız futbolcu büyük hayal kırıklığı yarattı.

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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!
Fransız basınından RMC Sports, Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, yeteri kadar süre bulamadığı için takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiğini öne sürmüştü.
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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
''TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE YOK''
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri, oyuncusunun ayrılması ile ilgili bir gündemleri olmadığını söyledi.
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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Menajer Marco Kırdemir, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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