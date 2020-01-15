15 Ocak 2020, Çarşamba
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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fransız stoper Adil Rami ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyememesi nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği tecrübeli oyuncunun ocak ayında ülkesine döneceği konuşuluyordu. Rami'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli oyuncunun menajeri, Rami'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.01.2020 20:15
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