Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Menajer Marco Kırdemir , NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." ifadelerini kullandı.