12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldız golcü geliyor. Real Madrid ile yollarıyını ayırmak isteyen genç forvet, Fenerbahçe'nin çubuklu formasını giyebilir.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 11:06
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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz!

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak.

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