Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...

Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldız golcü geliyor. Real Madrid ile yollarıyını ayırmak isteyen genç forvet, Fenerbahçe'nin çubuklu formasını giyebilir.