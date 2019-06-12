12 Haziran 2019, Çarşamba
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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldız golcü geliyor. Real Madrid ile yollarıyını ayırmak isteyen genç forvet, Fenerbahçe'nin çubuklu formasını giyebilir.
Giriş Tarihi: 12.06.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 11:06
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