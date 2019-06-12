12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken istenmeyen olayların yaşandığı öğrenildi. Transferde Comolli'nin istediği oyunculara yönelme olunca Ersun Yanal isyan etti. 2 kez istifanın eşiğinden dönen Yanal'ın karşı çıktığı transferler de ortaya çıktı. Yanal konuyla ilgili açıklama yaptı...
Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:07
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