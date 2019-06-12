12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken istenmeyen olayların yaşandığı öğrenildi. Transferde Comolli'nin istediği oyunculara yönelme olunca Ersun Yanal isyan etti. 2 kez istifanın eşiğinden dönen Yanal'ın karşı çıktığı transferler de ortaya çıktı. Yanal konuyla ilgili açıklama yaptı...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:07
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken, durumun toz-pembe olmadığı ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı ve kendi istediği futbolculara yönelinmesini istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

2 KEZ İSTİFANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ersun Yanal'ın istenilen transfer politikasına karşı çıktığı ve 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı da ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal krizi! İstifa...

Somut örneklerden biri de Fejsa'da yaşandı.

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