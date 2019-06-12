12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde UEFA kararı sonrası transferler durma noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler ve transferlerin son durumu...
Giriş Tarihi: 12.06.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 11:55
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