12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde UEFA kararı sonrası transferler durma noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler ve transferlerin son durumu...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 11:55
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tıkanma noktasına geldi.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

Emre Belözoğlu'nu bedelsiz şekilde kadroya katan sarı-lacivertliler bunun dışında birçok bölgeye takviye yapmanın planlarını yapıyordu.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

Fenerbahçe'ye iki golcü, iki kanat, bir orta saha iki bek ve en az bir stoper transferi gerekiyor.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

Ancak şu anki mevcut durum, finansal sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememesi gibi durumlar bu transferlerin zora girmesine sebep oluyor.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Transferler durdu...

İşte İsim isim sarı-lacivertli takımın ilgilendiği futbolcularda son durum;

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