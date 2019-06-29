29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti. Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler bir transferi daha sonlandırmak için girişimlere başladı. Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Damien Comolli ise transferi sonlandırmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.06.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 11:00
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