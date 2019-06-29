Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu isim Galatasaray'a! Sarı kırmızılılarda son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2018- 2019 sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor​ transferi açıklayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar sürüyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı. İşte Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son dakika gelişmesi...