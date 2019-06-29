29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu isim Galatasaray'a! Sarı kırmızılılarda son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2018- 2019 sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor​ transferi açıklayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar sürüyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı. İşte Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 12:42
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Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlıyor...

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Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, kadro derinliği yüksek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray yönetimi, sezona bomba gibi girdi.

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Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan, Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini bitiren Aslan durmuyor...

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Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...

Süper Lig'in son şampiyonu gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi için geniş ve iddialı bir kadro kurma peşinde...

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