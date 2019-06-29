29 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor... Ayrılıklar ve transfer açıklamaları peş peşe gelmeye başlarken yeni sezon öncesi iskeletin kurulup başarılı bir sezon için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı lacivertliler de radikal kararlar da alınmaya başlandı. Teknik kadroda da değişim için düğmeye basıldı. Ayrılığın ismi bu kez Comolli! İşte ayrıntılar ve Fransız sportif direktörün yerine geçecek bomba isim:

Giriş Tarihi: 29.06.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 13:49
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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona eriyor!

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Büyük umutlarla getirilen Damien Comolli, takımda fiyasko etkisi yaratan transferlerin büyük çoğunluğunun baş mimarı...

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Hal böyle olunca Fransız sportif direktör güven sağlayamamış ve yeri tehlikeye girmişti.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı ile sonuçlanan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...

Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile yeni mukavele yapılmamış, Valbuena ve Mehmet Topal ile de anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı.

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