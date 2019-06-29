29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim...
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor... Ayrılıklar ve transfer açıklamaları peş peşe gelmeye başlarken yeni sezon öncesi iskeletin kurulup başarılı bir sezon için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı lacivertliler de radikal kararlar da alınmaya başlandı. Teknik kadroda da değişim için düğmeye basıldı. Ayrılığın ismi bu kez Comolli! İşte ayrıntılar ve Fransız sportif direktörün yerine geçecek bomba isim:
Giriş Tarihi: 29.06.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 13:49
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