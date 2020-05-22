22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler

Son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmaması sonrası yeniden sahaya inerek çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İşte sarı-lacivertli takımın antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:19
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Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler

Oyuncularımız topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti.

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Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler

İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

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Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler

İşte sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmandan kareler...

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Fenerbahçe hız kesmiyor! İşte idmandan kareler
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