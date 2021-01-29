29 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak olan yıldız futbolcunun salı günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte takıma döneceği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:08
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan toplayan Fenerbahçe, gelecek 2 maçı da kazanıp Galatasaray derbisine yüksek moralle çıkmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarından galibiyetle ayrılmaları durumunda liderliğe yükseleceklerini düşünürken, derbiye lider çıkmanın psikolojik açıdan pozitif etki edeceğine inanıyor.

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Teknik direktör Erol Bulut, özellikle savunma gücünün oturmasıyla takımın oyun gücünün seviye atlayacağını düşünürken, Szalai'nin ilk maçında takımla uyumunun iyi gözükmesi sevinçle karşılandı.

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Bulut, bir diğer yeni transfer Osayi-Samuel'i de kısa süre içerisinde sahaya sürmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takıma dönüyor

Sarı-lacivertlilerde cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı için son hazırlıklar yapılırken, sakatlığı bulunan yıldız isimden teknik heyeti sevindiren bir haber geldi.

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