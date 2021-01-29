Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviveleriyle kadrosunu güçlendiren, İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:15 ABONE OL