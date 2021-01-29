29 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviveleriyle kadrosunu güçlendiren, İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:15
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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle transfer şampiyonu ilan edilen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de damga vurmayı başardı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Özellikle Mesut Özil transferiyle büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'i de renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Bu 3 ismin yanı sıra Balıkesirspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i geri çağırarak kadroya dahil eden sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci sesleri yükselmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer! Real Madrid'in yıldızı...

Galatasaray'ın da istediği milli futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemi sona ermeden forvet hattına da bir takviye yapmayı amaçlıyor.

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