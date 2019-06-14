15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık isimler de dahil 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Michael Frey ile de yollarını ayırmak istiyor. Sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen golcü oyuncuya Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:54
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
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