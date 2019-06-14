15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık isimler de dahil 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Michael Frey ile de yollarını ayırmak istiyor. Sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen golcü oyuncuya Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:54
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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...

Kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertlilerde Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...

Kiralık sözleşmeleri sona eren Benzia, Slimani ve Ayew ise kulüplerine geri döndü.

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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...

Birçok oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'e yeni kulüp arıyordu.

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Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...
Fenerbahçe'ye dev piyango! Michael Frey...

Arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

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