15 Haziran 2019, Cumartesi
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Alman basınından flaş Max Kruse iddiası! Fenerbahçe...
Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik hücum hattına verildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin tepesinde ise Max Kruse var. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen golcü oyuncu için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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