Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir karşısında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor... 5 futbolcusu sakat olan ve bir oyuncusunun da cezası bulunan sarı-lacivertlilerde, Ozan Tufan'ın da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın ise takımla çalışması teselli oldu. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri