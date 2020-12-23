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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir karşısında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor... 5 futbolcusu sakat olan ve bir oyuncusunun da cezası bulunan sarı-lacivertlilerde, Ozan Tufan'ın da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın ise takımla çalışması teselli oldu. İşte son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 23.12.2020 00:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 06:10
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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Fenerbahçe'de eksikler listesi her geçen gün kabarıyor. Bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesinde Perotti (sakat), Samatta (sakat), Valencia (sakat), Lemos (sakat), Pelkas (cezalı) ve Tolga'nın (sakat) bulunduğu eksikler listesine Ozan Tufan da eklendi.

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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantina ve tedavi süreci başlayan Ozan, yaklaşık 2 hafta takımdan uzak kalacak.

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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

KASIMPAŞA'YA KARŞI OYNAYABİLİRLER
Fenerbahçe'de Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga Başakşehir maçı sonrasında takıma katılacak.

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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Bu isimlerin 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçında forma giyebileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor! 'Revirbahçe'

Ağrıları yüzünden pazartesi günü antrenmana çıkamayan Jose Sosa'nın ise dün takımla idman yapması Başakşehir sınavı öncesi teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı.

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