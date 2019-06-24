25 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi. Forvet arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki 1 numaralı isimse Alman golcü Max Kruse... Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilen yıldız futbolcuyla ilgili sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Sezonu 6. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak ve Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, transferde önceliği hücum hattına verdi.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Sarı-Lacivertliler ilk olarak İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Sezonun sona ermesinin ardından Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe, performansıyla isteneni veremeyen Frey'e de yeni kulüp arıyor.

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